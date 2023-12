Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Wągrowcu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Piękne kolędy i pastorałki we wspaniałym wykonaniu - to, w skrócie, opis płyty, którą wydał wągrowiecki, młodzieżowy Chór GigaVoc. Na albumie znajduje się 13 utworów, które doskonale wpisują się w klimat zbliżających się świąt. O samym pomyśle i przygotowaniach opowiedziała nam Lucyna Walewska-Jastrząbek, dyrygentka chóru.

Nasi kreatywni i serdeczni seniorzy wyszli do mieszkańców i różnych instytucji w Wągrowcu z przemiłą, świąteczną niespodzianką! Niespodzianka została wykonana własnoręcznie, a obdarowani, pomimo zaskoczenia, nie kryli wzruszenia. To była już druga akcja naszych seniorów!

40-letni mieszkaniec gminy Wągrowiec próbował wyłudzić tytoń i gilzy "płacąc" za to banknotem tzw. "souvenirem", czyli zwykłym papierem bez wartości! Sprzedawca zorientował się, że to "fałszywka".

"Ambitne zadania inwestycyjne i maksymalne wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych" - to w skrócie opis tego, co będzie działo się w Wągrowcu - właśnie uchwalono budżet miasta na 2024 rok! Jakie są plany?

Dzieci z Przedszkola nr 4 w Wągrowcu przygotowały przedstawienie bożonarodzeniowe. Nie były to jednak zwykłe jasełka, choć pod taką nazwą się odbyły. To był mini spektakl na podstawie "Dziewczynki z zapałkami" - jednej z najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena.

Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

Te podwyżki czekają Polaków w 2024 roku! Sprawdź! Od stycznia 2024 roku przewiduje się szereg zmian dotyczących finansów w Polsce. Wśród nich znajduje się zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz podwyższenie świadczenia 500 plus do kwoty 800 plus. Przedsiębiorcy natomiast staną przed wyzwaniem wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Dodatkowo, wszyscy obywatele zauważą wzrost podatków oraz opłat lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z prognozowanymi podwyżkami, które czekają Polaków w nadchodzącym roku 2024.