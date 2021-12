Strażacy uratowali psa w okolicy Gołańczy, pod którym załamał się lód

Lód załamał się pod psem w okolicy Gołańczy

W piątek, 24 grudnia straż pożarna odebrała zgłoszenie o psie, pod którym załamał się lód. Do Chawłodna pod Gołańczą, skierowano gołaniecką jednostkę OSP oraz zastępy z komendy w Wągrowcu.

Przy użyciu specjalnego pontonu do poruszania się po lodzie strażacy dotarli do potrzebującego pomocy psa. Wyciągnęli go na pokład, a następnie bezpiecznie przetransportowali na brzeg.