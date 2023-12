Supermarket Biedronka w Mieścisku objął się pożarem w sobotę, 23 grudnia. Akcja trwała do późnych godzin nocnych!

Zgłoszenia niebezpieczeństwa pożaru w supermarkecie Biedronka w Mieścisku zgłosiło straży pożarnej kierownictwo sklepu. Z budynku od razu ewakuowano 26 osób - nikt nie jest poszkodowany. Ogień opanował głównie dach obiektu. W trakcie akcji doszło jeszcze dodatkowo do wystrzelenia, obecnych na sklepie, fajerwerków.

Do akcji ratowniczej zadysponowano 18 jednostek straży pożarnej, na miejscu byli strażacy z Mieściska, Wągrowca, Gniezna, Kłecka, Chodzieży, Skoków, Sarbii, Popowa Kościelnego, Gołaszewa, Żabiczyna oraz oficer operacyjny z Województwa Wielkopolskiego z grupą. Z Chodzieży podstawiony był także samochód operacyjny do ładowania butli powietrznych P-gaz.

Strażacy pracowali cały czas w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Spłonął dach, ale ściany też raczej nie są do uratowania - prawdopodobnie wszystko będzie do zburzenia. Na tę chwilę nie pojawiły się jeszcze nowe informacje. Na miejscu obecnie znajdują się policja i służba ochroniarska, którzy pilnują obiektu - przed rozkradaniem mienia, z którego jednak niewiele zostało, ale i z powodów bezpieczeństwa. Z moich informacji wynika, że w niektórych miejscach jeszcze pojawiają się zarzewia ognia, które są od razu dogaszane. Sama akcja główna trwała do ok. 2.00 w nocy. Strażacy cały czas jednak są w pogotowiu.