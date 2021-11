Wągrowiec. 700 tysięcy złotych z rządowego programu trafi do szkół w Wągrowcu

Nowoczesne wyposażenie w szkołach w Wągrowcu

Wśród nowych sprzętów, które trafią do szkół w Wągrowcu są między innymi drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań i stanowiska do pracy narzędziowej. Rządowe dofinansowanie na rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wyniesie, jak podaje ratusz, w przypadku wągrowieckich szkół aż 694 800 złotych.