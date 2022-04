Wągrowiec. Będzie konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Kto pokieruje dalej placówką?

Kto będzie kierował miejską kulturą? Burmistrz Jarosław Berendt poinformował nas, że zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Aktualnie pełniącym obowiązki dyrektora MDK jest Krzysztof Czapul, który został powołany na to stanowisko 18 maja 2021 roku. Ten zastąpił na tym stanowisku Natalię Kuklińską. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Jarosława Berendta, Krzysztof Czapul ma pełnić obowiązki dyrektora MDK-u do 17 maja 2022 roku, ale nie dłużej niż do powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Burmistrz, zapytany o ocenę ostatnich działań w wągrowieckiej kulturze, stwierdził, że "wolałby tę ocenę pozostawić dla siebie".