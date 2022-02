Wągrowiec. Strażacy ratowali sarnę uwięzioną w metalowym ogrodzeniu

Strażacy ratują zwierzęta

To nie pierwszy przypadek, kiedy to strażacy pomagali zwierzętom. W grudniu uratowali psa, pod którym załamał się lód. Do zdarzenia doszło w Chawłodnie pod Gołańczą. Przy użyciu specjalnego pontonu do poruszania się po lodzie strażacy dotarli do potrzebującego pomocy psa. Wyciągnęli go na pokład, a następnie bezpiecznie przetransportowali na brzeg.