Wągrowiec. Wągrowiecka halówka otrzymała dotację z miasta

Do stowarzyszenia, potocznie zwanego "halówką", trafiło ponad 15 tysięcy złotych. Zawody, jak wyjaśniają organizatorzy, rozgrywane są już od ponad trzech dekad. Pierwsze rozgrywki ligowe miały miejsce w 1991 roku.

- Jak co roku rozgrywki podzielone zostały na dwie rundy, a w projekt zaangażowanych jest blisko 400 osób. Pierwsza runda odbywa się od września do grudnia, druga natomiast od stycznia do kwietnia. Łącznie w zmaganiach udział biorą 22 drużyny - czytamy na stronie ratusza.