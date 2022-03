Wągrowiec. Zmieniają się godziny pracy punktu pobrań COVID-19 przy szpitalu w Wągrowcu

- Zlecając wykonanie testu w kierunku koronawirusa, lekarz rodzinny podaje pacjentowi kod. Jeśli pacjent, przed udaniem się na wymaz, zadzwoni do Punktu pobrań i poda swoje dane z kodem, znacznie skróci to całą procedurę pobierania wymazu. Jeżeli otrzymaliście Państwo wiadomość sms z proponowanym miejscem i godziną wykonania wymazu, to informację taką należy traktować jako orientacyjną, i wskazane jest również bezpośrednie, telefoniczne potwierdzenia w Rejestracji Punktu pobrań - informuje.