Wieczornica Powstańcza w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. Wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu uczniów!

Owacjami na stojąco nagrodzeni zostali młodzi aktorzy i chórzyści z wągrowieckiej "trójki", którzy 2 czerwca wystawili wyjątkowe przedstawienie o tematyce powstańczej. Wieczornica Powstańcza została zorganizowana o godzinie 21. rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły Piotra Gąsiorka, który przywitał zebranych gości.

Następnie głos zabrał historyk z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Marcin Moeglich. Ten streścił wszystkim, jak wyglądały działania na terenie Wągrowca. Podkreślił, w jak ważnym miejscu odbywa się Wieczornica. Sala Gimnastyczna przy szkole nr 3 w Wągrowcu była miejscem, w którym polscy żołnierze przechytrzyli wroga.

Wiceburmistrz Wągrowca Remigiusz Priebe przekazał natomiast dobrą nowinę o tym, że zgodnie z decyzją radnych, sporządzony będzie projekt odnowienia sali gimnastycznej. Jak podkreślił, jest to pierwszy i najważniejszy krok, by to miejsce odzyskało blask.

Po wystąpieniach wszyscy udali się do środka sali, gdzie uczniowie, kierowani przez Danutę Strzelecką- Purczyńską i Agatę Drążkiewicz, wprowadzili gości w wyjątkowy klimat. Ich wzruszający i przeplatany wspaniałymi piosenkami spektakl na długo pozostanie w pamięci.