Zanieczyszczona rzeka w Wągrowcu? Na alarm bije jedna z mieszkanek. Sprawę wyjaśniają już służby

Wiadomość z prośbą o pomoc do naszej redakcji przesłała jedna z mieszkanek. Kobieta pisze:

Zanieczyszczona rzeka w Wągrowcu?

- Pomocy do naszej rzeki znowu wpuszczają jakieś świństwo śmierdzi samym paliwem wylot przy ścieżce rowerowej w stronę Wschodu.

Dziwną substancję, jak wynika z jej relacji i załączonych zdjęć zauważono w kanale, który następnie wpada do rzeki Nielby. Czy ta zostanie zanieczyszczona? Co to za substancja, która znalazła się w wodzie?