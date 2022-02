Atak Rosji na Ukrainę. Switłana przyjechała do Wągrowca z 7-letnią córeczką i schorowaną mamą. Mężczyźni zostali, by walczyć...

W niedzielę 27 lutego do Wągrowca przybyli pierwsi uchodźcy z Ukrainy. Wielu z nich to osoby, których bliscy tutaj pracują. Wśród nich była 31-letnia Switłana, z którą udało się nam porozmawiać. W spotkaniu uczestniczyła nasza redakcyjna koleżanka Oksana, dzięki której nasza rozmówczyni mogła poczuć się pewniej.

Wojna. To mrożące krew w żyłach słowo jest nam dziś bliższe niż kiedykolwiek. Kiedy w czwartek 24 lutego wojska rosyjskie uderzyły w Ukrainę, świat wielu żyjących tam osób się zawalił. Z dnia na dzień ich życie legło w gruzach. Kobiety i dzieci szukają schronienia poza granicami Ukrainy. Mężczyźni zostają, by bronić ojczyzny, choć wielu z nich nigdy wcześniej nie trzymało w rękach broni...

Atak Rosji na Ukrainę. Z dnia na dzień ich świat się zawalił

Switłana pochodzi z miejscowości Horiszni Pławni w powiecie potławskim, która jest położona we wschodniej części Ukrainy. Do przyjazdu do Wągrowca namówiła ją siostra, która wraz z rodziną mieszka w stolicy powiatu wągrowieckiego od dłuższego czasu. Wraz z nią przyjechały jej 7-letnia córeczka Liza i mama.