BABA przyjechała do Wągrowca i... opowiedziała o swojej książce. Spotkanie autorskie z Kamillą Placko - Wozińską

Pełne pozytywnych emocji, przepełnione prześmiesznymi anegdotami, a zarazem wyjątkowo ciekawe. Takie właśnie było spotkanie autorskie z Kamillą Placko - Wozińską, które odbyło się w czwartkowy wieczór w galerii kina MDK w Wągrowcu.

Choć nie można stwierdzić, że publiczność dopisała, to ci, którzy przyszli, z pewnością zapamiętają ten wieczór na długo. Dowiedzieli się, skąd wziął się pomysł na Babę, a także usłyszeli trochę więcej o tym, kim jest Dziad. Autorka książki "Tydzień baby. Setka na jubileusz" jest dziennikarką i felietonistką. Przez 25 lat pisała felietony do "Gazety Poznańskiej" , a później do "Głosu Wielkopolskiego". Jak wyjaśniła Czytelnikom, nigdy nie zdarzyło się jej nawalić.

Niewątpliwym atutem spotkania był fakt, że poprowadził je wybitny publicysta i krytyk filmowy Wiesław Kot. Niejednokrotnie doprowadził on do łez (ze śmiechu) nie tylko publiczność, ale i samą autorkę.