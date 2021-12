Będzie remont kolejnej dużej ulicy w Wągrowcu? Starosta chce skonsultować plany z mieszkańcami

Czy remontu doczeka się także ulica Reja? Aktualnie opracowywany jest projekt tej inwestycji. Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć, zakłada on między innymi zwężenie jezdni, budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodników.

Długość ulicy Reja wynosi około 1 km.

Reja jest ulicą powiatową, co oznacza, że to właśnie starostwo będzie odpowiedzialne za ten remont. Jak wyjaśnia starosta Tomasz Kranc, planowane są konsultacje z mieszkańcami tej ulicy, by mogli oni wyrazić swoje opinie co do projektu.