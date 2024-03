Powodów jest kilka. To nie tylko unowocześnianie miast.

To głównie kwestia bazy pokarmowej. Dawniej wróble korzystały z...odchodów końskich, gdzie znajdowały się niestrawione ziarna - i to było ich główne pożywienie w miejscach związanych z człowiekiem, gdzie transport konny był bardzo rozwinięty. Obecnie, np. śmieci są zamykane w kubłach, albo są w workach foliowych, czyli już tam pokarmu nie znajdą. Łatwiej dostać się tam gawronom i kawkom. Patrząc dalej, to zmniejszona ilość owadów, co głównie związane jest z chemizacją środowiska.