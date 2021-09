Coraz więcej zakażeń koronawirusem w całej Polsce! Jak wygląda sytuacja w powiecie wągrowieckim? Wrócą rygorystyczne obostrzenia?

Coraz więcej nowych przypadków zakażania koronawirusem

Pandemia koronawirusa to sytuacja, do której wielu z nas zdążyło się już przyzwyczaić. Noszenie maseczek czy częsta dezynfekcja rąk stały się dla nas codziennością. Nie zmienia to faktu, że marzymy, by wszystko wróciło już do normy. Sytuacja "normalności" wciąż jednak jest daleko od nas. W całym kraju przybywa nowych przypadków zakażeń i wszystko wskazuje na to, że zapowiadana czwarta fala, jest już bardzo blisko.

W środę 29 września 2021 roku resort zdrowia poinformował o 1234 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń w całej Polsce. W Wielkopolsce odnotowano 53 nowe przypadki. A jak wygląda sytuacja w powiecie wągrowieckim? Jak wynika z mapki zamieszczonej na stronie ministerstwa zdrowia, w powiecie wągrowieckim nie ma nowych zakażeń. Aktualnie na kwarantannie przebywa 29 mieszkańców ziemi wągrowieckiej.