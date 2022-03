Marzec 2022 w Wągrowcu: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przegląd lutego 2022 w Wągrowcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

Wojska rosyjskie zbombardowały między innymi miasta: Charków, Chersoń, Ochtyrka. Wielu ludzi zginęło, wielu zostało rannych. Pociski spadły na budynki mieszkalne, szkołę, filharmonię, operę. W Ochtyrce celem była jednostka wojskowa. W wtorek 1 marca 2022 r. rozpoczął się szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.