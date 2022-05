Na co trafiają pieniądze jakie Nielba otrzymuje z budżetu Wągrowca? Rozmowa z prezesem klubu Zbigniewem Stanisławskim

Nielba w pod koniec kwietnia otrzymała 200 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Wągrowca. To nie były pierwsze środki, jakie otrzymaliście w tym roku. O jakie wnioskowaliście? Jakie otrzymaliście do tej pory? Czy będziecie składali wniosek o kolejne?

Ostatnio otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych na piłkę ręczną. Na najbliżej sesji ma być podjęta decyzja o 200 tysięcy złotych dla sekcji piłki nożnej. Jeśli tak będzie, to łącznie każda z sekcji otrzyma w tym roku po 400 tysięcy. Na początku roku bowiem, każda z sekcji otrzymała po 200 tysięcy złotych...

...plus 8 tysięcy złotych…

Tak. To wynikało z kosztów, które nie były ujęte w dotacji. Dotacje są bowiem celowe. We wniosku musimy określać, na co zostaną przeznaczone. Wiemy ile mamy meczy, wyjazdów, do tego na przykład licencje. Czasem jednak zdarza się tak, że dochodzi do awansu, którego nie można przewidzieć. Oczywiście jest to powód do radości, ale i dodatkowe wydatki. Nie można jednak na taki wyjazd przeznaczyć środków z dotacji. Konieczne było więc wnioskowanie o dodatkową pulę lub np. poszukać tych pieniędzy u sponsorów. Otrzymaliśmy 8 tyś a koszt uczestnictwa w 1/16 i 1/8 Mistrzostw Młodzików wyniósł 17 tys. zł. Rachunek jest prosty, ile musieliśmy dołożyć.