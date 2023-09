Jesteśmy przed dość dużym wyzwaniem. Generalnie, to dyrekcja szpitala ma przedstawić koncepcję rozdysponowania tek kwoty. Wlaściwie, to będzie trzeba dołożyć następne 4 miliony. Mamy podpisane dwie umowy podpisane z Urzędem Marszałkowskim. Są to umowy, które opiewają właśnie każda na 2 miliony. Tam jest również wymagany udział 15% ze środków powiatu wągrowieckiego. W tych dwóch programach mamy również zapisane doposażenie w sprzęt medyczny. Jest propozycja, która się powtarza w dwóch wnioskach, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Tym urządzeniem jest tomograf komputerowy. On w tej chwili jest niezbędny. We wniosku do Marszałka zapisany jest właśnie on oraz karetka, natomiast do Ministerstwa trafił wniosek wyłącznie na tomograf