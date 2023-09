Piknik Integracyjny "Las dla Wszystkich" za nami! Kreatywne, sensoryczne i smaczne spotkanie przy Wigwamie i nie tylko

W zeszłym roku zebraliśmy ankiety, pytając osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, ich otoczenie, czego najbardziej potrzebują. Z tych ankiet wybrzmiało nam, że najbardziej jest potrzebna integracja. A z drugich rzeczy, takich już namacalnych i konkretnych było to, że wszyscy chcieliby huśtawki i sprzęt, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogłyby się huśtać. W zeszłym roku mieliśmy tutaj radnych, którzy zawnioskowali o zabezpieczenie takiej kwoty w budżecie i, z tego, co wiem, taka kwota jest zabezpieczona i jest to na etapie operacyjnym. Mam nadzieję, że ten etap przybierze na tempie i jeszcze w tym roku uda się coś zdziałać w tym temacie. Bo środki są