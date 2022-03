Piłka nożna. Z nieba do piekła! Nielba przegrała, choć prowadziła już 2:0...

Piłkarscy kibice długo czekali na powrót do gry swoich ulubieńców. Ostatni mecz - z Mieszkiem Gniezno żółto-czarni rozegrali bowiem 27 listopada. Niestety, w ciągu minionych czterech miesięcy władze klubu zrobiły niewiele, by poprawić jego sytuację. Kiedy wszyscy rywale zbroili się, wzmacniali, przeprowadzali niezwykle ciekawe transfery, Nielba... zachowywała się raczej jak ospały leniwiec na drzewie. Może i w żaden sposób nie wzmocniła zespołu, za to oddała swojego pierwszego bramkarza - Gracjana Łęta do Unii Solec Kujawski. To oznacza, że podstawowym golkiperem wiosną będzie Patryk Łagodziński, a jego zmiennikiem jedyny zimowy transfer do klubu - Mikołaj Słomczewski. O poważnych wzmocnieniach nie ma więc mowy, co może potwierdzać krążące po klubowych korytarzach plotki, jakoby wysoko postawionym w klubie po prostu nie zależało na powrocie do III ligi.

Mecze jednak rozgrywać trzeba. Pierwszym rywalem, który dotarł na Stadion im. Stanisława Bąka była Iskra Szydłowo - zespół środka tabeli. Na inaugurację rozgrywek IV ligi, 31 lipca w Szydłowie wągrowczanie odnieśli dość łatwe zwycięstwo 1:3. Początek marcowego spotkania mógł sugerować, że historia się powtórzy. Już w ósmej minucie do bramki gości trafił niezawodny Rafał Leśniewski, co niezwykle ucieszyło kilkudziesięciu kibiców, którzy w chłodne popołudnie postanowili wybrać się na obiekt przy ul. Kościuszki. Niestety, sielanka nie trwała zbyt długo. O ile kibice na stadion przyszli, to jeden z piłkarzy postanowił go dość szybko opuścić. Cóż, pora obiadowa - rozumiemy. Mateusz Sporek już w dwudziestej minucie spotkania obejrzał czerwoną kartkę (po dwóch żółtych). I choć zawodnikom z Szydlowa zdarzało się "przyaktorzyć" i po faulach krzyczeć w sposób zdecydowanie nieadekwatny do zadanego bólu, to jednak każde z przewinień Sporka zasługiwało na żółtą kartkę.