Piłka ręczna. Defensywa? A komu to potrzebne? Nielba przegrywa z GKS Żukowo w pustej hali

W sobotę o godzinie 18:00 oba zespoły wybiegły na parkiet... pustej hali OSiR w Wągrowcu. Jest to efekt pary nałożonej na klub przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Doping dla Nielby powróci najprawdopodobniej dopiero w okolicach połowy października.

Zespół z Żukowa nie należał do ulubionych rywali Nielby już w I lidze. Wtedy dwukrotnie musieli uznać wyższość zespołu z Pomorze. Niestety - nie inaczej było tym razem.

Początek meczu należał do gości, którzy w piątej minucie prowadzili już 0:4. Jak miało okazać się później - te cztery bramki zaważyły na końcowym rezultacie, bowiem właśnie taką stratę Nielba miała do rywali w ostatecznym rozrachunku. Wypracowaną przewagę goście z Żukowa spokojnie utrzymywali przez całą pierwszą połowę. Nie pozwalali gospodarzom na jakiekolwiek zbliżenie się do wyrównania.