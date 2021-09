Powiat wągrowiecki. Koronawirus znowu w natarciu? Odnotowano u nas zgon, przedszkolaki na kwarantannie

W poniedziałek 20 września pojawiła się kolejne niepokojąca informacja. Wśród osób zakażonych wirusem było dziecko, przez co dwie grupy z przedszkola nr 2 w Wągrowcu trafiły na kwarantannę. Zgodnie z procedurami i decyzją sanepidu kwarantanną objęte zostały grupy „Wiewiórki” i „Gwiazdeczki”.

Koronawirus, czyli groźny wirus pochodzący z Chin po raz pierwszy zaatakował w Polsce w listopadzie 2019 roku. Od tego czadu mieliśmy do czynienia z jego kolejnymi falami. W najgorszym momencie w całym kraju odnotowano ponad 29 tysięcy nowych zakażeń. Choć w wakacje wydawać by się mogło, że wirus jest w odwrocie, aktualnie resort zdrowia informuje o coraz większej liczbie osób zakażonych. W środę 22 września było ich już 882.

Szczepienia w powiecie wągrowieckim

Przedstawiciele rządu już w wakacje nie kryli, że jeśli nie zaszczepi się odpowiednia liczba osób, czeka nas czwarta fala, a co za nią idzie – zaostrzenie restrykcji. Zgodnie z danymi ze środy, w powiecie wągrowieckim w pełni zaszczepiło się dokładnie 35 038 osób. Pierwszą dawką zaszczepiło się natomiast 36 515 osób. To wciąż bardzo mało. Najmniejszy odsetek mieszkańców, bo 45 proc. zaszczepiło się w gminie Damasławek. W gminie Wągrowiec i gminie Skoki zaszczepiło się po 46,7 procent. Więcej, bo 48,8 procent osób przyjęło szczepionkę w gminie Mieścisko. W gminie Gołańcz odsetek osób zaszczepionych wynosi 49,5 proc. Nieco więcej, bo 49,6 proc. mieszkańców zaszczepiło się w najmniejszej w naszym powiecie gminie Wapno. Nieco ponad połowa mieszkańców Wągrowca przyjęło szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Dokładnie w pełni zaszczepiło się tu 13 893 osoby, co daje 54,2 procent mieszkańców.