Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Wągrowcu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Wągrowiec, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dni są już zauważalnie krótsze, wieczory chłodniejsze, a to znak, że lato się z nami żegna. To odpowiedni moment, aby powspominać jakie było. No właśnie jakie było tegoroczne lato? Uwieczniliśmy je na zdjęciach

"Las dla Wszystkich", to II odsłona Pikniku Integracyjnego, na który zaprosiło Nadleśnictwo Durowo w sobotę, 23 września. Wydarzenie odbyło się w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo. Frekwencja dopisała!

W Skokach, na ulicy Rakojedzkiej, doszło do wypadku. Dwie osoby przetransportowano do szpitala. Na miejscu pracują służby, droga jest nieprzejezdna.