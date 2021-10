Przegląd tygodnia w Wągrowcu, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Wągrowiec od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych dała ZUS-owi nowy oręż do walki z nieuczciwymi chorującymi. Urząd nie tylko dostał nowe możliwości, aby sprawdzać, co robią i gdzie przebywają na L4, ma teraz także niepodważalną podstawę prawną do tego, aby żądać zwrotu zasiłku chorobowego. Pod lupą będą szczególnie ci, którzy pobierają wysokie zasiłki lub są na L4 powyżej 30 dni.

Mieszkańcy Wągrowca i powiatu od lat czekają na restaurację McDonald's. W sierpniu rozpoczęła się jej budowa. Aktualnie budynek już stoi. Do kiedy potrwają prace?