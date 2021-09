"Stać nas na miejsce w czołowej piątce" - Daniel Kurpiński, dyrektor sportowy Nielby przed startem sezonu piłkarzy ręcznych [WYWIAD]

Panie dyrektorze - jaki jest cel sportowy Nielby na ten sezon? Mamy Ligę Centralną, poziom rozgrywek bez wątpienia wzrasta. Na co stać żółto-czarnych?

Rozpoczynamy zmagania w zupełnie nowej lidze, czekają na nas drużyny, z którymi do tej pory się nie spotykaliśmy, albo z którymi spotykaliśmy się dawno temu. Zdaję sobie sprawę, że mieliśmy dość niekorzystny bilans z zespołami z naszej grupy dawnej I ligi, ale wiem też, że nasz zespół jest teraz na wyższym poziomie i stać go na więcej. Patrząc realnie – uważam, że miejsce w środku tabeli w tym sezonie będzie dla nas dobre i byłoby obiecującym prognostykiem na przyszłość. Z pewnością będziemy walczyć jednak o pierwszą piątkę. Jeżeli nie dopadną nas nieoczekiwane kontuzje, problemy kadrowe – możemy to osiągnąć.

Skoro zahaczył Pan już o wątki kadrowe - na liście zgłoszonych zawodników brakuje nazwisk kilku szczypiornistów, których oglądaliśmy w barwach Nielby w ubiegłym sezonie. Klub oficjalnie poinformował o odejściu Artura Klopstega, co zaś z Zanto, Naderem, Babiaczykiem, Brantem, Kacałą, Witkowskim i Fritzenem?