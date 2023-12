Szopka bożonarodzeniowa w Potrzanowie z żywymi zwierzętami. Magia świąt! [video]

Pomysł, żeby tworzyć szopki bożonarodzeniowe powstał w 2010 roku, zrodził on się w głowie Mieczysława Jarzębowskiego, właściciela przedszkola przy którym stoi zagroda. Od samego początku pomagał mu Stanisław Janecko, ówczesny sołtys wsi. Jest ona robiona głównie dla mieszkańców, żeby pokazać, wyglądało dwa tysiące lat temu, jak Pan Jezus się narodził. Zwierzęta przywozimy sami, po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzami, głównie z Potrzanowa i okolic. Przygotowanie szopki zaczyna się już na początki grudnia. Od jakiegoś czasu to ja przejąłem ten miły obowiązek od teścia, pomaga mi mój brat i syn byłego sołtysa, Grzegorz Janecko. Ja przygotowuję to miejsce, sprzątam plac, robię boksy, zagrody, a Grzegorz dzwoni do gospodarzy i załatwia zwierzęta. Głównie są, to: owce, kozy, konie, kucyki, kaczki, kury, króliki. Robimy też takie światełko do nieba, żeby symbolizowało tę pierwszą gwiazdę i przy okazji przyjezdni z daleka widzą, gdzie się szopka znajduje. Serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzin naszej szopki, otwarci jesteśmy w wigilię i kolejne dwa dni świąt, w godzinach 10-19