Trwają remonty ulic na wągrowieckiej Osadzie. Jak wyglądają teraz Grzybowa i Projektowana?

Prace trwają równocześnie na obu drogach, a jeden z remontów jest już bliski końca. Mowa tu o ulicy Grzybowej. Pierwsza część przebudowy, która objęła odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Leśną do granicy miasta (w stronę dawnej masarni) jest już niemalże ukończona. Na całej długości odcinka, aż do lasu jest już położony chodnik, wykonany z czerwonej kostki brukowej. Chodnik to nie jedyne miejsce, gdzie spotkamy się z kostką brukową, Zdecydowano się bowiem na wyłożenia nią także ulicy. Taki wariant został zastosowany na obu odcinkach Grzybowej

Prace nad drugim odcinkiem ulicy Grzybowej (od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Dębińską) rozpoczęły się później, ale idą w naprawdę dobrym tempie. Zrobiona jest już zdecydowana większość drogi, a jej druga część została wyrównana. W związku z zamknięciem ulicy Grzybowej na czas remontu zmianie uległa również trasa przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Drogowcy proszą, aby na bieżąco zapoznawać się z komunikatami.