Wągrowiec- budowa restauracji McDonald's. Budynek już stoi. Kiedy otwarcie?

Zgodnie z informacjami, jakie znajdują się na tablicy informacyjnej na działce przy ul. 11 listopada, budowa ma trwać od sierpnia do listopada 2021. Wszystko wskazuje więc na to, że już pod koniec tego roku, będziemy mieli okazję zjeść w wągrowieckim McDonald'sie.

Cały czas jednak prowadzone są tam prace. Kiedy zostaną one ukończone?

Jak do tej pory mieszkańcy Wągrowca, by zjeść w tej restauracji, musieli jeździć m.in. do Poznania czy Gniezna. W lutym tego roku otwarto McDonald's w oddalonym o niespełna 40 kilometrów od Jakubowego Grodu Żninie.