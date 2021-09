Wągrowiec - Budżet Obywatelski 2022. Urzędnicy ruszyli w miasto, wągrowczanie oddają głosy!

Są to:

Głosowanie na projekty złożone w ramach Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 rozpoczęło się 2 września i potrwa do 25 września. W VIII edycji złożono zaledwie pięć projektów, spośród których mieszkańcy mogą wybrać jeden, zwycięski, który zostanie zrealizowany.

Najbliższa okazja do oddania głosu już w sobotę, 11 września, w godzinach od 9:00 do 13:00. Wtedy to urzędnicy pojawią się przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Lipowej. Na tym jednak nie mają się skończyć terenowe akcje urzędników. Kolejne daty i miejsca mają zostać podane już niedługo.