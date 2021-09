Koniec sezonu wodnego. Do kiedy będzie czynna wypożyczalnia sprzętu nad Jeziorem Durowskim?

Wypożyczalnia sprzętu będzie czynna do końca tego tygodnia. Od poniedziałku, 13 września, łodzie, kajaki, rowery wodne i deski SUP trafią do magazynów Ośrodka Sportu i Rekreacji, w których będą przechowywane do czasu rozpoczęcia nowego sezonu wypoczynkowego.

W mijającym sezonie do dyspozycji osób korzystających z wypożyczalni sprzętu wodnego w Wągrowcu były

rowery wodne,

kajaki, łodzie,

deski SUP

rejsy katamaranem po Jeziorze Durowskim.

W tym sezonie wprowadzone zostały stałe godziny rejsów katamaranem „Elizabeth”. Odbywały się one w każdy weekend w następujących godzinach:

Piątek, 19:00,

Sobota, 16:00 i 17.30,

Niedziela, 16:00 i 17.30

Przypomnijmy, że sezon kąpielowy na plaży nad Jeziorem Durowskim rozpoczął się w tym roku 14 czerwca. Na plaży przez cały ten czas stacjonowali ratownicy WOPR. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystali z możliwości wypożyczania sprzęru wodnego, a niezwykłą popularnością cieszyły się deski SUP.