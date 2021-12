Wągrowiec otrzymał ponad 1,7 mln złotych dofinansowania. W ratuszu odbyło się podpisanie umów

To świetna wiadomość na zakończenie 2021 roku. W środę 29 grudnia w wągrowieckim ratuszu odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań służących poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Stolica powiatu wągrowieckiego otrzymała na ten cel dokładnie 1 775 320 złotych. Łącznie w 2022 roku przebudowanych i doświetlonych będzie 28 przejść dla pieszych na terenie miasta.

Zarówno burmistrz Jarosław Berendt jak i wojewoda Michał Zieliński, podczas podpisywanie umów, zwrócili uwagą na to, jak ważne jest bezpieczeństwo. Obaj podziękowali sobie za zaangażowanie i wzajemne wsparcie.

- Dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa na drogach przykłada rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zdarzeń drogowych, między innymi wypadków czy potrąceń jest w całej Polsce zbyt dużo, stąd też duży nacisk na to, by poprawiać bezpieczeństwo. Zmodernizowane przejścia dla pieszych będą podlegać zarówno doświetleniu jak i dodatkowemu oznakowaniu tak, ażeby zarówno pieszy czuł się bezpiecznie, ale też aby poruszający się ulicami Wągrowca kierowcy widzieli osoby, które znajdują się na przejściu lub zamierzają przejść przez ulicę - mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.