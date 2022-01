Wągrowiec. Policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki. Był pijany...

Policjanci z Wągrowca zatrzymali kierującego samochodem ciężarowym marki Scania. Jak się okazało, 33-letni mieszkaniec Jastrowia prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Teraz spotkają go surowe konsekwencje.

- Zatrzymany przez patrol z Wydziału Ruchu Drogowego krótko przed godzina 7 rano kierowca ciągnika siodłowego marki Scania z naczepą, prowadził zestaw mając w organizmie niemal półtora promila alkoholu. Mężczyźnie oprócz utraty prawa jazdy grozi kara grzywny, do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów, co znacząco wydłuży powrót do zawodu - poinformował Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji.