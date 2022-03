Wycinka drzew w Wągrowcu. Co było powodem takiej decyzji? Ile zostanie usuniętych?

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne było oczyszczenie terenu przy linii kolejowej nr 236 (Wągrowiec – Bzowo Goraj) w Wągrowcu. Porządkowanie objęło wyłącznie dwa drzewa. Stwarzały one realne zagrożenie dla podróżnych i przejazdów pociągów. Drzewa były pochylone – silne wiatry, które coraz częściej przechodzą przez Polskę, mogły doprowadzić do sytuacji, w której spadłyby na tory. To ogromne zagrożenie dla pasażerów i ryzyko przerwy w ruchu pociągów - informuje Radosław Śledziński z PKP PLK.