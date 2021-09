Nowi ratownicy WOPR Wągrowiec otrzymali legitymacje

Legitymacje młodym ratownikom wręczył Grzegorz Ziółkowski, prezes WOPR w Wągrowcu wraz ze starostą Tomaszem Krancem.

Jesteście bardzo odważni, ta praca to duża odpowiedzialność, ale w imieniu całej społeczności dziękuję wam za to, że zdecydowaliście się pójść tą drogą i pomagać ludziom. Jestem przekonany, że to dobro, które zamierzacie nieść wróci do was z podwójną siłą