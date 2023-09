Skocko - Wągrowiecki Dzień Bez Samochodu za nami. Rowerzyści przybyli w sile!

Kiełbaska i kawa

Nagrody

Jako, że był to rajd rekreacyjny, nie było typowych nagród za lokaty - w zamian odbyło się losowanie.

Do wygrania były liczne gadżety rowerowe, torby i inne upominki. Nawet, jeśli ktoś nie miał szczęścia w losowaniu, to nie miał powodów do narzekań. Przede wszystkim liczyła się doskonała atmosfera i mile spędzony czas w gronie osób dzielących wspólną pasję, jaką jest jazda na rowerze