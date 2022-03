Uchodźcy trafiają do Wągrowca. Trwa zbiórka. Wprowadzono jednak zmiany. Jakie?

Uchodźcy z Ukrainy trafiają do Wągrowca

Z powodu walk na terenie Ukrainy do Polski trafiają rzesze uchodźców. Do tej pory do naszego kraju, przed wojną uciekło ponad 1,2 miliona osób. Uchodźcy trafiają nie tylko do dużych miast jak Warszawa czy Poznań, ale również do powiatu wągrowieckiego. Jak szacuje Halina Ratajczak, która z ramienia Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zajmuje się kwestiami związanymi z pomocą dla osób przybywających zza naszej wschodniej granicy do Wągrowca mogło już dotrzeć około 500 osób. Jak wyjaśnia, nie wszyscy zostają tu na stałe. Wiele osób następnie, po otrzymaniu pomocy w działającym w mieście punkcie jadą do innych gmin w powiecie wągrowieckim, lub po kilku dniach pobytu jadą dalej. Do innych miast w Polsce czy Unii Europejskiej.

Jak wyjaśnia przedstawicielka ratusza dokładna liczba osób, które zdecydują się pozostać w Wągrowcu i okolicy będzie znana dopiero, gdy te formalnie zarejestrują tu swój pobyt.