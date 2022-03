Wągrowiec. Zaśmiecony teren straszy spacerowiczów. Miasto go nie posprząta

To kolejna antywizytówka Wągrowca. Jedna z Czytelniczek podzieliła się z nami zdjęciami zaśmieconego terenu nad rzeką Wełną w Wągrowcu. Chodzi dokładnie o przejście od ulicy Gnieźnieńskiej w stronę Berdychowa. Na fotografiach widać mnóstwo śmieci, ale także między innymi pojemniki po lekach czy słoiki. Wygląda to tak, jakby ktoś regularnie wyrzucał tam odpady.

Miejsce nad rzeką to doskonałe tereny dla spacerowiczów. Niestety, śmieci skutecznie ich odstraszają. Kto odpowiada za posprzątanie tego terenu? To pytanie niezwłocznie zadaliśmy przedstawicielom urzędu miejskiego w Wągrowcu. Jak się okazuje, wskazany teren nie jest własnością miasta.

- Wskazane miejsca to w części działka prywatna, a w części działka we władaniu Starosty Wągrowieckiego. To właściciel działki oraz starosta wągrowiecki odpowiadają za utrzymanie porządku na tym terenie. 7 marca do właścicieli działek zostało wysłane wezwanie o usunięcie odpadów - poinformował nas Piotr Korpowski z urzędu miejskiego w Wągrowcu.