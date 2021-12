Włamanie do kościoła w Wapnie. Złodzieje, aby zdobyć około 100 złotych wyrządzili szkody na kilka tysięcy!

Doszło do włamania do kościoła w Wapnie. Złodzieje wyrządzili szkody o wartości kilku tysięcy złotych

Złodzieje włamali się do kościoła w Wapnie. Splądrowali sejf, skarbony. W tych nie było jednak znacznych sum. Szkody wyrządzone przez włamywaczy wynoszą jednak kilka tysięcy złotych! Zniszczono między innymi jeden z kościelnych witraży.

Złamanie do kościoła w Wapnie

W Wapnie włamano się do miejscowego kościoła Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (28-29 grudnia). Jak relacjonuje, w rozmowie telefonicznej, proboszcz parafii w Wapnie, Adam Dyderski po wieczornej mszy we wtorek świątynia została zamknięta. W środę rano przed poranną liturgią, oczom kościelnego ukazał się obraz zniszczeń.

Zniszczono witraż w kościele

Włamywacz lub włamywacze do środka wtargnęli przez ono. W pierwszej kolejności próbowali się najprawdopodobniej dostać przez okna z witrażami. Świadczyć może o tym wybicie jednego z nich. Tędy, raczej z powodu wysokości na jakiej znajduje się witraż, złodziejom nie udało się wedrzeć do środka. Ostatecznie do świątyni weszli przez okno z zakrystii, które również wybili.

Celem złodziej były pieniądze, które spodziewali się znaleźć w świątyni. Opróżnili między innymi sejf znajdujący się w zakrystii oraz kościelną skarbonę. Przeszukali także szafy, szuflady. Nie dopuścili się jednak profanacji najświętszego sakramentu czy innych aktów wandalizmu, poza wybiciem okien. Nietknięte zostały także butelki z winem mszalnym.

W sejfie około 100 złotych

Jak relacjonuje kapłan, w sejfie w zakrystii przechowywane są tylko pieniądze ze sprzedaży prasy katolickiej. Mogło znajdować się tam około 100 złotych. Ile dokładnie było w skarbonie, która jest opróżniana co kilka dni? Tego aktualnie nie wiadomo, jednak raczej nie była to duża suma.