Czesław Mozil nagrał piosenkę z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu. Jako nastolatek spędzał wakacje w Kobylcu

Co ciekawe, gwiazdor wyznał, że okolice Wągrowca są mu bliskie od wielu lat.

- Mam ogromny sentyment do Wągrowca i pięknych okolic. 6 km od Wągrowca leży Kobylec i to właśnie tam przyjeżdżałem do cioci i wujka na wakacje z Danii do Polski jako nastolatek. Szanowni Państwo - Kupa Czasu z młodzieżą z Wągrowca i okolic - napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.