Wyjątkowy Dzień Kobiet w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu! Zespół Art Acc Duo zachwycił widownię!

Witam wszystkich spragnionych muzyki. I witam Panie. Kobiecość, to mozaika emocji, delikatności i siły. Kiedyś postrzegane przez pryzmat stereotypów społecznych, obecnie realizujące się na wielu płaszczyznach życia społecznego. Portret współczesnej kobiety kojarzy się z niezależnością oraz sukcesami w życiu zawodowym, osobistym, realizującymi się w wielu dziedzinach nauki, sportu, biznesu, polityki i sztuki. Jednocześnie dyspozycyjne w domu, dla rodziny. Drogie Panie, życzę zatem wszystkim dużo szczęścia, radości, szacunku i wyrozumiałości - byście zawsze czuły się wspierane w dążeniu do spełniania marzeń, a droga do nich aby była, jak najmniej, wyboista.