Geotermia w Wągrowcu. Co z odwiertem? Sprawą zajęła się rada miejska

Po tej decyzji burmistrz zapowiedział, że nie odpuszcza tematu odwiertu geotermalnego. W Wągrowcu odbyły się dodatkowe spotkania w tym zakresie. Temat powrócił także na sesję rady miejskiej.

- Podczas wczorajszej sesji Rada Miejska nie podjęła uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2022-2033, jednocześnie uchwalone zostały zmiany w budżecie na rok 2022. W związku z faktem, że obecnie powyższe dokumenty nie są spójne, to prawdopodobnie w najbliższym czasie burmistrz zwróci się z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu dostosowanie obu dokumentów do siebie. Kwestia geotermii została uchwalona w uchwale budżetowej natomiast nie zostały środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2022-2033 - poinformował we wtorek Jakub Zadroga, przewodniczący rady miejskiej w Wągrowcu.