Podsumowanie 2021 roku w Wągrowcu. Tym żyliśmy w ostatnich miesiącach w powiecie wągrowieckim

Podsumowanie 2021 roku w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim

Epidemia koronawirusa w powiecie wągrowieckim

Za to w szpitalu w Wągrowcu zarówno wiosną jak i aktualnie działa oddział covidowy. To tu i do innych szpitali w regionie trafiają osoby zmagające się z wirusem.

Niestety, jak wynika z raportów Ministerstwa Zdrowia, nie zawsze podejmowana walka jest wygrana. Wiele osób umiera. W ostatnich dniach w Polsce odnotowywanych było dziennie kilkaset zgonów osób zmagających się z COVID-19. Wśród nich nie brakowało mieszkańców powiatu wągrowieckiego.