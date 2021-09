Wągrowiec. Wojciech Woźniak przepłynął swoim minijachtem pół Polski. Wpłynął nim do Bałtyku!

Powrót do przeszłości

Wioślarstwo i kajakarstwo towarzyszy panu Wojciechowi od czasów młodości. Jak wspomina, kiedy był jeszcze w zawodówce, postanowił znaleźć jakiś sposób na spędzanie wolnego czasu. Wówczas to dołączył do klubu wioślarskiego. Wtedy to, w 1964 roku, jako 16-letni chłopak wziął udział w spływie kajakowym, który postanowił powtórzyć... z okazji swoich 70-letnich urodzin.