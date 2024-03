Kobiety w policji już nie zaskakują, ani też nikogo nie dziwią. To jednak niełatwa praca! W KPP Wągrowiec jest 21 kobiet

Policjantką mogła zostać wyłącznie panna lub wdowa. Obowiązkiem było posiadanie nienagannej opinii oraz odpowiedniego wzrostu rzędu minimum 164 cm. Wymagania wiekowe również były istotne, do służby przyjmowano bowiem kandydatki w przedziale wiekowym od 25 do 45 lat. Przyszła policjantka musiała być absolwentką co najmniej szkoły średniej. Wstępując w szeregi policji, kobieta zobowiązywała się do zrezygnowania z zamążpójścia w ciągu najbliższych 10 lat.