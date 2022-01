Żydzi w Wągrowcu. Dlaczego przez wiele lat ich w mieście nie było? Jaki był koniec społeczności żydowskiej w stolicy powiatu wągrowieckiego?

Dziś o ich obecności w powiecie wągrowieckim świadczy między innymi niewielkie lapidarium nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Pamięć o nich stara się uratować także Stowarzyszenie im. Stanisława Przybyszewskiego. To za jego sprawą i przy wsparciu finansowym gminy Wągrowiec wydano publikację na temat wągrowieckich Żydów - „Śladami (nie)pamięci Historia Żydów wągrowieckich”. Wydanie w formie pdf można pobrać między innymi z bloga wagrowiec1381.wordpress.com

Gminy żydowskie w powiecie wągrowieckim

Z publikacji dowiadujemy się między innymi o gminach żydowskich działających na ziemiach dzisiejszego powiatu wągrowieckiego.

- Gmina żydowska w Gołańczy należy do najwcześniej udokumentowanych w północnej Wielkopolsce. Pierwsze wzmianki o gołanieckich Żydach pochodzą z około połowy XVII wieku, natomiast kahał powołano tutaj w 1685 roku.

W tym czasie dziedzic Gołańczy Marcin Smogulecki wydał przywilej zezwalający na budowę synagogi. Cmentarz znajdował się poza centrum miejscowości, przy drodze do Podjezierza. Został on sprofanowany w okresie okupacji niemieckiej. Zdemontowane macewy posłużyły nazistom do umocnienia linii brzegowej jeziora - czytamy w publikacji. Końca XVII wieku sięga natomiast historia wspólnoty żydowskiej w Skokach.