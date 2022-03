W szpitalu w Wągrowcu nie będzie już oddziału covidowego! Nie wszystkie oddziały będą jednak funkcjonowały

Od jakiegoś czasu Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przywraca do normalnej pracy szpitale w całym województwie, likwidując funkcjonujące tam oddziały covidowe.

Jak czytamy w ostatnim komunikacie NFZ-u, do połowy marca do pracy sprzed pandemii powrócą szpitale w Gostyniu oraz Wągrowcu.

Czy lecznica w Wągrowcu faktycznie wróci do pracy sprzed pandemii? Jak się okazuje, nie do końca.

Oddział covidowy działał w wągrowieckim szpitalu od pierwszego tygodnia grudnia i został utworzony w zamian oddziału dziecięcego. Jak informuje dyrektor szpitala w Wągrowcu dr Przemysław Bury, oddział ten wróci do normalnej pracy najprawdopodobniej już 4 marca w godzinach popołudniowych.

- Call center nie kieruje już do naszego szpitala nowych pacjentów covidowych. Aktualnie (10 marca - przyp. aut.) na oddziale przebywa dziewięcioro pacjentów. Wszystko wskazuje na to, że 14 marca będą one mogły być wypisane do domów. Tego dnia o godzinie 15. wróci oddział dziecięcy - słyszymy od dyrektora.