103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak wyzwolono Wągrowiec i okolice?

Zdobyto pierwszy samolot pod Wapnem

Co istotne, już pierwszego dnia powstania zdobyto pierwszy samolot. Dokonano tego w powiecie wągrowieckim, a dokładniej w Wapnie. To tu do lądowania niemieckiego pilota, który miał odstawić samolot do Berlina, nakłonił jego kolega z armii, jednak rodowity Polak - Franciszek Jach.