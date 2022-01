Kamienice wokół Rynku w Wągrowcu. Jaka jest ich historia? Wągrowczanka podczas remontu znalazła stare dokumenty Arkadiusz Dembiński

Kiedy powstały kamienice wokół Rynku w Wągrowcu? Jaka jest ich historia? Agnieszka Grzechowiak podczas remontu budynku należącego do niej znalazła zwój starych dokumentów i gazet. - Rzucają one nowe światło na historię budynku oraz moment, kiedy on mógł powstać - przyznaje wągrowczanka.